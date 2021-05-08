Венки и цветы легли к могилам солдат, упокоенных в братском захоронении в деревне Церковище

22:36, 08 мая 2021, ПАИ

Венки и цветы возложили сегодня представители администрации Усвятского района, Церковищенской волости, волонтёры Усвятского молодёжного центра, сообщает газета «Новая жизнь». Собравшиеся почтили память защитников Родины минутой молчания.

«Мы не вправе забыть тех, кто не щадил себя, защищая свою страну, свой народ. Наш долг – помнить и передать эту память будущим поколениям. В этом году пандемия коронавируса не позволила собраться большому количеству народа. Но каждый, кто не смог прийти, душой был здесь. Ведь День Победы – священный праздник для всех нас», – отметил глава Усвятского района Дмитрий Петров.



