В Усвятской школе прошла акция «Обелиск»
В Усвятской школе прошла акция «Обелиск», сообщает редакция газеты «Новая жизнь». Ученики вместе со своими классными руководителями приводили в порядок памятники, обелиски, памятные места, памятные доски участникам Великой Отечественной войны.
В традиционной для школы акции в этот раз участвовали и родители. К ученикам 6-го «А» класса присоединились Татьяна Иванова, Жанна Полячкова и Марина Старовойтова.
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