В Усвятской школе прошла акция «Обелиск»

21:23, 08 мая 2021, ПАИ

В Усвятской школе прошла акция «Обелиск», сообщает редакция газеты «Новая жизнь». Ученики вместе со своими классными руководителями приводили в порядок памятники, обелиски, памятные места, памятные доски участникам Великой Отечественной войны.

В традиционной для школы акции в этот раз участвовали и родители. К ученикам 6-го «А» класса присоединились Татьяна Иванова, Жанна Полячкова и Марина Старовойтова.