В Германии вступились за советского воина Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в 1945 году

20:49, 08 мая 2021, ПАИ

В Германии вступились за советского воина Николая Масалова, который спас немецкую девочку во время боёв в Берлине в 1945-м, передаёт РИА Новости.

Николай Масалов, уроженец Кемеровской области, в апреле 1945 года был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боёв за Берлин он спас трёхлетнюю девочку и получил ранение, за что ему присвоили звание почётного гражданина города в 1965 году. Однако в 1992-м, после объединения Германии, Масалова в обновлённый список не включили.

«Подвиг Масалова по спасению ребёнка не был единственным во время боёв в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать», – считает немецкий историк Йорг Морре.

Подвиг сержанта Красной армии даже лёг в основу сюжета монумента «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Кроме того, его память увековечена на мосту Потсдамер Брюке в центре германской столицы на мемориальной табличке.