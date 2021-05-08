Михаил Ведерников напомнил псковичам, в каких праздничных мероприятиях можно принять участие

21:00, 08 мая 2021, ПАИ

Многие спрашивают, в каких мероприятиях можно принять участие, написал губернатор в своём Instagram-аккаунте. Он отметил, что традиционные и привычные форматы скорректированы с учётом эпидобстановки.

«Парад Победы и все концертные мероприятия в культурных центрах проводятся только по пригласительным и не предполагают массового участия зрителей. Праздничный салют также перенесён на более поздний срок. Возможно, проведём его летом, в день освобождения города Пскова. Основное внимание в этом году уделяется нашим дорогим ветеранам. На всей территории области запланировано 130 выездов творческих коллективов, военнослужащих и работников культуры муниципальных образований, которые поздравят победителей под окнами их домов», – написал глава региона.

Также Михаил Ведерников напомнил, что в городах проведена большая работа по украшению и организации тематических выставок. В Пскове на набережной реки Великой открылась выставка, посвящённая военной истории города.

«Смотрите прямую трансляцию парада в 10:00 на сайте @informpskov, регистрируйтесь на сайте «Бессмертного полка» онлайн: 2021.polkrf.ru. Сейчас наша общая задача – встретить праздник без последствий, достойно и уважительно по отношению к подвигу героев Великой Отечественной войны. Берегите себя!» – подвёл итог губернатор.