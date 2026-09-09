Более десяти дворов благоустроили в Пскове по проектам ТОС

14:37, 09 сентября 2026, ПАИ

Больше половины мероприятий по благоустройству на придомовых территориях ТОС в Пскове уже завершены. Работы касались устройства парковок, ремонта тротуаров и проездов вдоль домов, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

В этом году в число победителей вошли 19 проектов, направленных именно на ремонт или устройство асфальтового покрытия. Из них уже успешно завершены 11 мероприятий. «Это серьёзный шаг к тому, чтобы дворы стали комфортнее и безопаснее», – подчеркнул Борис Елкин.

По его словам, подрядная организация работает слаженно и старается максимально использовать благоприятные погодные условия, поэтому темпы выполнения работ хорошие.



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX















«Держим ход всех работ на постоянном контроле. Сейчас в трёх дворах работы идут полным ходом. А там, где старт ещё не дан, – не переживайте: совсем скоро приступим, все проекты обязательно реализуем», – отмел глава Пскова.

Он также поблагодарил жителей, которые активно участвуют в жизни своих дворов и помогают делать город лучше.