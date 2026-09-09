Анна Дмитриева: В пятом округе постепенно формируется костяк активистов

14:40, 09 сентября 2026, ПАИ

В округе постепенно формируется костяк активистов, которые всегда на связи, рассказала депутат Псковской городской Думы по округу № 5 Анна Дмитриева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это не только активные, но и знающие люди. Они меня держат в курсе нужд жителей округа», – отметила Анна Дмитриева.

Депутат добавила, что у неё в округе проживает немало военных пенсионеров. «Это люди очень верные, честные и открытые. С ними приятно иметь дело», – подчеркнула гостья эфира.

Депутат рассказала, что в округе зарегистрировано 14 ТОС. «Ими руководят активные люди, поэтому ТОС прекрасно работают по своему профилю», – подытожила Анна Дмитриева.