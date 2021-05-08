В Новоржевском районе проходят гонки внедорожников «Ралли Offroad»
В деревне Кудяево Новоржевского района сегодня проходят гонки внедорожников «Ралли Offroad», посвящённые Дню Победы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
В этом году трасса отличается большим количеством грязи, через которую пробраться могут далеко не все. На первом этапе не дошли до финиша шесть экипажей.
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