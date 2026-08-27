До 23 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня

07:15, 27 августа 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура по области днём составит +18...+23 градуса. В Пскове днём воздух прогреется до 21...23 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Ранее в гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Псковской области до конца августа.