«Песни старой России»: редкие романсы и казачьи напевы прозвучат в Псковской филармонии

07:51, 27 августа 2026, ПАИ

Музыкально-поэтическая композиция «Песни старой России» прозвучит в Псковской областной филармонии 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Вместе с ансамблем русской музыки «Псков» и актёром Малого театра России Петром Абрамовым вы отправитесь в путешествие по страницам музыкальной истории. Прозвучат песни русской эмиграции, городской романс и фольклор», – рассказали организаторы.

В программе – романсы («Очи чёрные», «Две гитары»), песни Петра Лещенко и Аллы Баяновой, казачьи песни хора Сергея Жарова, стихи поэтов – участников Первой мировой войны.

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