Восход полной луны над Псковом запечатлел астролюбитель

08:25, 27 августа 2026, ПАИ

Восход почти полной луны над Псковом запечатлел псковский астролюбитель Пётр Митрофанов. Фотографии он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов















«Луна взошла ещё чуть до заката Солнца, облаков не было, затем в месте съёмки луна прошла над куполами Троицкого собора, который пока всё так же в строительных лесах.

Напомню, что чуть более чем через сутки наступит полнолуние и частное лунное затмение, полутеневые и начальные теневые фазы которого можно будет увидеть ранним утром 28 августа с 5:30 утра и до захода луны за горизонт в самых западных регионах России, включая Псковскую область», – рассказал он.

В связи с возможной облачностью в Псковской области для наблюдений лунного затмения астролюбитель отправится в Беларусь, где условия с погодой должны быть лучше.

Млечный Путь, августовские Персеиды и десятки спутников Starlink – всё это можно увидеть на таймлапсе, снятом над Псковской областью. Автором видео также стал псковский астролюбитель Пётр Митрофанов.