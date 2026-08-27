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Опубликована программа выставки «Россия начинается здесь» в Пскове на 27 августа

Опубликована программа выставки «Россия начинается здесь» в Пскове на 27 августа. Гостей ждёт насыщенная программа – каждый час посвящён новому муниципалитету, а вечер украсит особый музыкальный блок, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Расписание:

  • 16:00 – Невельский муниципальный округ. Познакомьтесь с историей и традициями района, оцените местные ремёсла и сувениры;
  • 17:00 – Новоржевский муниципальный округ. Узнайте о знаковых местах и самобытных промыслах, откройте для себя особый колорит этой части региона;
  • 18:00 – Новосокольнический муниципальный округ. Вас ждут рассказы о достопримечательностях, изделия местных мастеров и многое другое;
  • 19:00 – Опочецкий муниципальный округ. Погрузитесь в атмосферу района: традиции, ремёсла, идеи для путешествий;
  • 20:00 – Sofa&D-Space. Вечерняя программа: расслабленная атмосфера и особое звучание, чтобы завершить день на приятной ноте.

Все мероприятия пройдут в Финском парке Пскова. «Приходите – каждый час открывает новый уголок Псковской области!» – призвали организаторы.

Ранее сообщалось, что 12 тысяч гостей собрала молодёжная площадка в первый день выставки «Россия начинается здесь».

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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