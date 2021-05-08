Михаил Ведерников поздравил великолукского боксера Муххамеда Шехова с победой на WBO European
Великолукский боксёр, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область» Мухаммад Шехов стал новым чемпионом WBO European, написал губернатор в своем instagramm-аккаунте.
«Его соперником в титульном бою был спортсмен из Екатеринбурга Евгений Ляшков. После десяти раундов судьи раздельным решением присудили победу Мухххамеду Шехову. Он стал новым чемпионом WBO European в весовой категории до 55,2 кг. Поздравляю и желаю новых побед!» - написал глава региона.
Михаил Ведерников поздравил великолукского боксера Муххамеда Шехова с победой на WBO European
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