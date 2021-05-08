Volkswagen и Ford столкнулись в городе Острове

23:08, 08 мая 2021, ПАИ



Фото: Газета «Островские вести».



Фото: Газета «Островские вести».



Фото: Газета «Островские вести».



Фото: Газета «Островские вести».



Фото: Газета «Островские вести».









8 мая около 19:40 на улице Карла Либкнехта в городе Острове произошло ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Ford Transit, после чего одна из иномарок совершила наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадал пешеход: 51-летний мужчина получил ушиб поясничного отдела позвоночника и правой голени.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники ДПС проводят проверку.