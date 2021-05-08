Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Volkswagen и Ford столкнулись в городе Острове

  • Volkswagen и Ford столкнулись в городе Остров
    Фото: Газета «Островские вести».
  • Volkswagen и Ford столкнулись в городе Остров
    Фото: Газета «Островские вести».
  • Volkswagen и Ford столкнулись в городе Остров
    Фото: Газета «Островские вести».
  • Volkswagen и Ford столкнулись в городе Остров
    Фото: Газета «Островские вести».
  • Volkswagen и Ford столкнулись в городе Остров
    Фото: Газета «Островские вести».

8 мая около 19:40 на улице Карла Либкнехта в городе Острове произошло ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Ford Transit, после чего одна из иномарок совершила наезд на пешехода. 

В результате ДТП пострадал пешеход: 51-летний мужчина получил ушиб поясничного отдела позвоночника и правой голени. 

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники ДПС проводят проверку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

08 мая 2021

Volkswagen и Ford столкнулись в городе Острове
08 мая 2021

Пешеход попал под колёса иномарки в Островском районе
08 мая 2021

Публикуем подробности ДТП на улице Балтийской, в результате которого пострадали две девушки
08 мая 2021

Причиной пожара, в результате которого погибла 85-летняя пенсионерка, стало неосторожное обращение с огнём
08 мая 2021

Жилой дом загорелся в Дновском районе

08 мая 2021

Ford и Renault столкнулись в Пскове

07 мая 2021

Водитель автомобиля Volkswagen сбил двух девушек в Псковском районе

07 мая 2021

Миномётная мина обнаружена в Куньинском районе


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...