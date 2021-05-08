Житель Опочецкого района Кирилл Ефимов представляет Псковскую область на вокальном конкурсе «Новая Звезда»

23:19, 08 мая 2021, ПАИ

Житель Опочецкого района Кирилл Ефимов представляет сегодня Псковскую область на вокальном конкурсе «Новая Звезда», пишет газета «Земля Новоржевская».

«Новая Звезда» – это масштабный и серьёзный вокальный конкурс, а Кирилл на нём представляет всю Псковскую область. Поддержать Кирилла можно, отправив СМС NZ 60 (обязательно с пробелом) на номер 5577. Стоимость СМС – 20 рублей. Количество СМС – не более 20. Сроки голосования – с 22:30 8 мая до 23:59 9 мая. Давайте поддержим земляка!» – пишет издание.