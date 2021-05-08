Житель Опочецкого района Кирилл Ефимов представляет Псковскую область на вокальном конкурсе «Новая Звезда»
Житель Опочецкого района Кирилл Ефимов представляет сегодня Псковскую область на вокальном конкурсе «Новая Звезда», пишет газета «Земля Новоржевская».
«Новая Звезда» – это масштабный и серьёзный вокальный конкурс, а Кирилл на нём представляет всю Псковскую область. Поддержать Кирилла можно, отправив СМС NZ 60 (обязательно с пробелом) на номер 5577. Стоимость СМС – 20 рублей. Количество СМС – не более 20. Сроки голосования – с 22:30 8 мая до 23:59 9 мая. Давайте поддержим земляка!» – пишет издание.
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