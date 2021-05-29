Псковские археологи сделали находку в Снетогорском монастыре

16:13, 28 мая 2021, ПАИ

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Псковские археологи обнаружили погребение на территории Снетогорского монастыря, пишет «Псковская правда».

Как рассказал старший научный сотрудник Псковского археологического центра и руководитель исследовательских работ Антон Романовский, останки, обнаруженные недалеко от церкви Вознесения под колоколы, предположительно относятся к XIV веку.

По его словам, никаких вещей в погребении обнаружено не было, поэтому определить точно, кем был человек, невозможно. Однако археологи предполагают, что останки принадлежат монаху.

«Мы его нашли в мае. Какое-то время погребение было законсервировано, потому что на уровне монастыря решался вопрос, что с ним делать. Были разные версии, но методика проведения археологических работ предполагает максимально полное исследование и извлечение. Что и было сделано после согласований», - сообщил Антон Романовский.

В настоящий момент останки находятся на изучении у антрополога. После анализа костного материала, благодаря которому можно будет определить пол и возраст, останки будут перезахоронены на территории монастыря.