Псковские археологи сделали находку в Снетогорском монастыре
Псковские археологи обнаружили погребение на территории Снетогорского монастыря, пишет «Псковская правда».
Как рассказал старший научный сотрудник Псковского археологического центра и руководитель исследовательских работ Антон Романовский, останки, обнаруженные недалеко от церкви Вознесения под колоколы, предположительно относятся к XIV веку.
По его словам, никаких вещей в погребении обнаружено не было, поэтому определить точно, кем был человек, невозможно. Однако археологи предполагают, что останки принадлежат монаху.
«Мы его нашли в мае. Какое-то время погребение было законсервировано, потому что на уровне монастыря решался вопрос, что с ним делать. Были разные версии, но методика проведения археологических работ предполагает максимально полное исследование и извлечение. Что и было сделано после согласований», - сообщил Антон Романовский.
В настоящий момент останки находятся на изучении у антрополога. После анализа костного материала, благодаря которому можно будет определить пол и возраст, останки будут перезахоронены на территории монастыря.
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