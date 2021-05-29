О деревне Заклюка Локнянского района выйдет новая серия программы «Мастерская духа»

16:15, 28 мая 2021, ПАИ

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На телеканале «Россия 1» покажут новый выпуск программы «Мастерская духа», посвящённый деревне Заклюка Локнянского района. Об этом сообщили «Вести-Псков».

29 мая в 8:20 в эфире телеканала «Россия 1» расскажут о деревне Заклюка Локнянского района, в которой сейчас восстанавливают храм XVIII века. Когда-то Заклюка была большой деревней с работающей школой, но после войны здесь почти никого не осталось.

«Когда порядок был - всем работа была, не думали о завтрашнем дне, не каждому ж дано окончить институт, высшее. Где-то ж надо работать - трактористы, доярки, свинарки, молодые менялись. А потом вот как разрушили всё», - вспоминает уроженец Заклюки Василий Селиванов.

Местная церковь Николая Чудотворца, построенная на средства купца Фёдора Пущина, в годы Великой Отечественной войны была закрыта, а в 80-е полностью разрушилась во время пожара.

В 2013 году силами добровольцев храм начали восстанавливать. Как рассказал игумен Евфросин, сюда приезжают из близлежащих деревень и Великих Лук: «Народ собирается все равно. На Руси еще есть народ верующий, приходят. Мир у нас такой - вроде бы все нарушено, но Матерь Божья, Господь нашу русскую землю не оставят».

По словам священника, люди мечтают, чтобы в деревне появилась монашеская обитель, которая позволит начать деревне вторую жизнь.