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Общество

Действующий состав Общественной палаты Псковской области собрался на заключительное заседание

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Спикер регионального парламента Александр Котов принял участие в завершающем заседании действующего состава Общественной палаты Псковской области, чей срок полномочий заканчивается 7 июня. Поблагодарить общественников за проделанную работу и вручить награды также пришли первый вице-губернатор Вера Емельянова, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова, представители прокуратуры области, руководители органов исполнительной власти и управлений администрации области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Открыл заседание председатель палаты Анатолий Мультах. Он отметил, что Общественная палата Псковской области активно сотрудничала и взаимодействовала с органами власти и другими структурами в решении важных для региона вопросов, и поблагодарил за поддержку в реализации задач, которые стояли перед четвёртым составом Общественной палаты.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова начала выступление со слов благодарности всем членам палаты за работу, которая осуществлялась на протяжении всего созыва. «Это действительно было сложно, интересно, креативно и эффективно. Члены Общественной палаты не просто выполняли свою миссию, а делали это с большим достоинством и высокой заинтересованностью в решении проблем», - сказала Вера Емельянова. Кроме того, она отметила значительный вклад в работу Общественной палаты Российского общества «Знание», которое, по словам вице-губернатора, претерпевает сегодня серьёзные изменения и перезапуск своей деятельности.

Вера Емельянова вручила общественникам благодарности губернатора Псковской области, а также награды партнёра Общественной палаты – общества «Знание».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

От лица законодательной власти региона к членам Общественной палаты обратился председатель областного Собрания депутатов Александр Котов: «Ваша деятельность в чём-то схожа с работой областного Собрания депутатов – законов вы, конечно, не принимаете, но у вас есть право законодательной инициативы, реализуя которое вы всегда можете обратиться к депутатскому корпусу. Поверьте, мы всегда очень внимательно относимся к предложениям общественников».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Александр Котов отметил, что члены Общественной палаты, как и депутаты, представляют определённые группы гражданского общества и хорошо знают чаяния и проблемы людей.

Спикер напомнил, что Собрание депутатов избирает 12 представителей в Общественную палату. «Мы очень рассчитываем, что новый состав, продолжая уже сложившиеся традиции, будет работать эффективно, представляя интересы граждан Псковской области», - сказал Александр Котов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Спикер регионального парламента поблагодарил общественников за то, что, жертвуя личным временем, они выполняют общественную работу, и вручил членам палаты почётные грамоты и благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Напомним, состав Общественной палаты 2021-2024 годов, состоящий из 36 человек, уже сформирован: треть избрали депутаты областного Собрания, треть – утвердил губернатор, оставшиеся 12 человек избраны самими членами Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.

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