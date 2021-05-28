Владимир Пасичнюк: Химическая отрасль в России отстаёт от мировых лидеров
Директор по производству ООО «Нор-Маали» Владимир Пасичнюк рассказал во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 28 мая, что химическая отрасль в стране отстаёт от мировых лидеров.
Владимир Пасичнюк рассказал, что за 30 лет развитие технологий ушло далеко вперёд, а химия как отрасль позволяет вести глубокую переработку исходного сырья.
«Главной задачей государства является уйти от сырьевой экономики и прийти к глубокой переработке, - отметил спикер. - Технологии, которые сейчас используются, проходят проверку в Ростехнадзоре».
Спикер отметил, что существует много мифов, которые касаются производства красок. Так, многие считают, что производство лакокрасочных изделий приводит к большому количеству выбросов в окружающую среду.
«Те же самые растворители стоят больших денег и в расход вообще не идут, - рассказал Пасичнюк. - Растворители собирают, сортируют, и он участвует в процессе работы, не идёт в отходы».
Помимо этого, на заводе«Нор-Маали» организована раздельная сортировка отходов, которые сдаются на переработку.
Говоря о проблемах в химической отрасли, участники круглого стола затронули тему сырья.
«Ключевой проблемой является потребность в эпоксидной смоле, - добавил Пасичнюк. - В советское время мы были на первом месте по объему производства эпоксидной смолы».
Спикер напомнил, что сейчас производством небольших объемов эпоксидных смол занимается завод в Нижнем Новгороде.