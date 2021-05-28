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Экономика

Владимир Пасичнюк: Химическая отрасль в России отстаёт от мировых лидеров

Директор по производству ООО «Нор-Маали» Владимир Пасичнюк рассказал во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 28 мая, что химическая отрасль в стране отстаёт от мировых лидеров.

Владимир Пасичнюк рассказал, что за 30 лет развитие технологий ушло далеко вперёд, а химия как отрасль позволяет вести глубокую переработку исходного сырья.

«Главной задачей государства является уйти от сырьевой экономики и прийти к глубокой переработке, - отметил спикер. - Технологии, которые сейчас используются, проходят проверку в Ростехнадзоре».

Спикер отметил, что существует много мифов, которые касаются производства красок. Так, многие считают, что производство лакокрасочных изделий приводит к большому количеству выбросов в окружающую среду.

«Те же самые растворители стоят больших денег и в расход вообще не идут, - рассказал Пасичнюк. - Растворители собирают, сортируют, и он участвует в процессе работы, не идёт в отходы».

Помимо этого, на заводе«Нор-Маали» организована раздельная сортировка отходов, которые сдаются на переработку.

Говоря о проблемах в химической отрасли, участники круглого стола затронули тему сырья.

«Ключевой проблемой является потребность в эпоксидной смоле, - добавил Пасичнюк. - В советское время мы были на первом месте по объему производства эпоксидной смолы».

Спикер напомнил, что сейчас производством небольших объемов эпоксидных смол занимается завод в Нижнем Новгороде.

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