Два сквера в Пскове получили новые названия

15:59, 28 мая 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за переименование двух скверов в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 51-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 28 мая.

Так, сквер, расположенный между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, получил официальное название – Сквер пограничников, а сквер между детскими садами № 48 и 50, а также школой № 24 – Сквер молодёжи.

Отметим, что в ходе обсуждения по вопросу присвоения скверу, расположенному между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, названия «Сквер пограничников» разгорелась дискуссия.

Депутат Федор Постнов предложил снять вопрос с рассмотрения и отправить на доработку, чтобы провести рейтинговое голосование, в котором примут участие жители.

Однако глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что название логично, потому что в регионе находятся самые крупные соединения погрануправления.

Большинство депутатов заметили, что лучше не спорить о названии сквера, присвоить ему именно название «Сквер пограничников», сделав подарок людям, которые сегодня там отмечают профессиональный праздник – День пограничника.