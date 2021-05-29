Михаил Ведерников участвует в чемпионате по тактической стрельбе среди силовых структур

16:09, 28 мая 2021, ПАИ

В чемпионате по тактической стрельбе среди силовых структур принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет официальный Telegram-канал региона.

III открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых структур, пулевой стрельбе и военизированной эстафете среди юнармейских отрядов на кубок губернатора Псковской области проходит с 26 по 28 мая.

Местом проведения данного чемпионата выбран учебно-тренировочный комплекс войсковой части №64044 в районе деревни Дубровка Печорского района. Участников соревнований ждут тактические и практические стрельбы, военизированные эстафеты, выполнение ночных упражнений.

Ранее глава региона поприветствовал участников чемпионата.