Михаил Ведерников участвует в чемпионате по тактической стрельбе среди силовых структур
В чемпионате по тактической стрельбе среди силовых структур принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет официальный Telegram-канал региона.
III открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых структур, пулевой стрельбе и военизированной эстафете среди юнармейских отрядов на кубок губернатора Псковской области проходит с 26 по 28 мая.
Местом проведения данного чемпионата выбран учебно-тренировочный комплекс войсковой части №64044 в районе деревни Дубровка Печорского района. Участников соревнований ждут тактические и практические стрельбы, военизированные эстафеты, выполнение ночных упражнений.
Ранее глава региона поприветствовал участников чемпионата.
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