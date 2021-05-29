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Общество

Оксана Федорова стала самым богатым деятелем искусств в Москве

© РИА Новости / Елена Жаркова

Уроженка Пскова, директор «Музея моды» Оксана Федорова (по паспорту Бородина) стала самой богатой среди деятелей искусства в Москве в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные из деклараций, опубликованные на сайте мэра и правительства Москвы.

За прошлый год Федорова заработала, согласно декларации, 139,4 миллиона рублей.

На втором месте оказался художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман (88,2 миллиона), на третьем — худрук хора солистов Михаил Турецкий, он заработал чуть меньше, 87,2 миллиона рублей.

Худрук Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов задекларировал 17,9 миллиона рублей, его супруга Ксения Собчак — 212,7 миллиона, она заработала больше всех из супругов. Художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов заработал в прошлом году 9,1 миллиона рублей, его супруга Злата Эльбаум — около 135,8 миллиона рублей.

Директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели заработал 32,8 миллиона, при этом у него в собственности 6 земельных участков, 2 жилых дома, 4 квартиры, 2 машино-места, 30 нежилых помещений, 8 автомобилей.

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