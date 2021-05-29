Заключённого в Псковской области оштрафовали за татуировку в виде свастики

17:35, 28 мая 2021, ПАИ

Заключённого Себежской колонии оштрафовали за татуировку в виде свастики, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре ИУ.

В коридоре отряда мужчина публично продемонстрировал изображение герба, который являлся официальным символом Третьего рейха. Этот факт зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Таким образом, осужденный осуществил пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики», - констатировали в прокуратуре.

Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое рассмотрел Себежский районный суд. Осужденный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей.