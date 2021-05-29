Грамоту федерального омбудсмена получил Дмитрий Шахов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила вклад псковского омбудсмена Дмитрия Шахова в защиту прав граждан. Награждение прошло в Красноярске на заседании координационного совета уполномоченных в субъектах России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.
Вручая лично грамоту псковскому омбудсмену, Татьяна Москалькова отметила большой вклад Дмитрия Шахова в дело защиты прав и свобод человека.
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