По улице Олега Кошевого в Пскове будет проходить замена тепловых сетей

18:26, 28 мая 2021, ПАИ

«Псковские теплосети» рассказали в Instagram о предстоящих работах по улице Олега Кошевого.

По Кошевого ещё ничего не раскопали, но существует план утверждённых работ. У организации появился прибор, с помощью которого теперь не надо шурфить землю для поиска границ пролегания трубы. Теперь специалисты точно определяют место прохождения теплотрасс под землёй. Но трассы иногда оказываются под асфальтом, газонами или деревьями - по улице Кошевого предстоит много земляных работ. Представители «Псковских теплосетей» обещают, что после их проведения, всё будет возвращено к первоначальному виду.

«Наше предприятие всегда держит своё слово!», - написали коммунальщики в социальной сети.