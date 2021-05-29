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Общество

Дмитрий Петров: В докладе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова большое внимание уделено социальной составляющей

Глава Усвятского района Дмитрий Петров. Фото газеты «Новая жизнь»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках 58-й сессии Псковского областного Собрания депутатов выступил с ежегодным отчетом о деятельности администрации региона в 2020 году. О том, какие вопросы наиболее значимы для жителей Усвятского района, рассказал газете «Новая жизнь» районный глава Дмитрий Петров.

- В докладе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова большое внимание уделено социальной составляющей. Это поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, модернизация первичного звена здравоохранения, газификация районных центров области. Очень актуально в послании сказано о необходимости формирования комфортной городской среды. Отдельным пунктом послания стоит активно развивающееся дорожное хозяйство – ремонт дорог в рамках областных программ, по программе БКАД улучшает качество жизни в районе и области в целом, - сказал Дмитрий Петров.

Действительно, многое из того, что было отмечено в отчёте главы региона, можно наглядно увидеть на территории Усвятского района.
К примеру,в прошлом году выросла динамика по решению вопроса приобретения квартир для детей-сирот и при поддержке федерального и областного центров. Уже в текущем году в Шершнях будет установлен модульный фельдшерско-акушерский пункт и проведены ремонтные работы в поликлинике и стационаре Усвятского филиала больницы.  В Усвятском районе продолжается дорожный ремонт.  На территории района создано шесть территориальных общественных самоуправлений, целью которых является формирование комфортной среды для жителей муниципалитета.

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