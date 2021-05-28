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В Великих Луках обновляют городской пляж

В Великих Луках обновляют городской пляж. Фото Луки.ру

28 мая сотрудники МП «Спецавтохозяйства» начали подготавливать городской пляж в Великих Луках к купальному сезону. Об этом пишет сайт Луки.ру. 

Для подсыпки берега на пляж завезут 65 кубометров песка, установят кабинки для переодевания. Кроме того, будет подсыпана песком волейбольная площадка. На территории пляжа установят два вагончика, в них будут размещаться аптечный и спасательный пункты. Подготовку пляжа планируют завершить к 1 июня.

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