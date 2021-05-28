Пассажирку мотоцикла госпитализировали после ДТП в Великих Луках

21:25, 28 мая 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Пассажирка мотоцикла пострадала 28 мая в результате столкновения мотоцикла и автомобиля в Великих Луках, передает корреспондент газеты "Великолукская правда Новости".

Столкновение транспортных средств произошло 28 мая около восьми часов вечера на улице Гагарина, 121/2 около сетевого магазина.

Мотоциклист ехал со стороны аэропорта в город на скорости около 60 км в час. В этот момент к дому 121/2 на проспекте Гагарина заворачивал мужчина за рулём автомобиля Lada Kalina. Водитель автомобиля признался, что не заметил мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение.

Водители обоих транспортных средств в результате ДТП не пострадали. Пассажирку мотоцикла госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.