Пассажирку мотоцикла госпитализировали после ДТП в Великих Луках
Пассажирка мотоцикла пострадала 28 мая в результате столкновения мотоцикла и автомобиля в Великих Луках, передает корреспондент газеты "Великолукская правда Новости".
Столкновение транспортных средств произошло 28 мая около восьми часов вечера на улице Гагарина, 121/2 около сетевого магазина.
Мотоциклист ехал со стороны аэропорта в город на скорости около 60 км в час. В этот момент к дому 121/2 на проспекте Гагарина заворачивал мужчина за рулём автомобиля Lada Kalina. Водитель автомобиля признался, что не заметил мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение.
Водители обоих транспортных средств в результате ДТП не пострадали. Пассажирку мотоцикла госпитализировали.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.
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