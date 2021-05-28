Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Публикуем видео с места ДТП с мотоциклом в Великих Луках

Девушку госпитализировали после ДТП в Великих Луках. Инцидент произошел 28 мая около 20:00 на проспекте Гагарина в Великих Луках.

Мотоциклист ехал со стороны аэропорта в город. Водитель автомобиля Lada Kalina, поворачивая на проспекте Гагарина, не заметил мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение.

Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

28 мая 2021

Охрана предотвратила переброс запрещённых предметов через ограждение псковской колонии
28 мая 2021

Публикуем видео с места ДТП с мотоциклом в Великих Луках

28 мая 2021

Пассажирку мотоцикла госпитализировали после ДТП в Великих Луках
28 мая 2021

Публикуем видео с места пожара в ресторане «Мюнхель» в Пскове
28 мая 2021

60 человек эвакуировали из-за возгорания в ресторане Munhell в Пскове

28 мая 2021

В ресторане «Мюнхель» в Пскове произошел пожар
28 мая 2021

В Пскове мошенники пытались присвоить квартиру через МФЦ
28 мая 2021

Снаряд от «Катюши» найден в Куньинском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...