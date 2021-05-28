Публикуем видео с места ДТП с мотоциклом в Великих Луках

21:42, 28 мая 2021, ПАИ

Девушку госпитализировали после ДТП в Великих Луках. Инцидент произошел 28 мая около 20:00 на проспекте Гагарина в Великих Луках.

Мотоциклист ехал со стороны аэропорта в город. Водитель автомобиля Lada Kalina, поворачивая на проспекте Гагарина, не заметил мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение.

Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.