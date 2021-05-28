Публикуем видео с места ДТП с мотоциклом в Великих Луках
Девушку госпитализировали после ДТП в Великих Луках. Инцидент произошел 28 мая около 20:00 на проспекте Гагарина в Великих Луках.
Мотоциклист ехал со стороны аэропорта в город. Водитель автомобиля Lada Kalina, поворачивая на проспекте Гагарина, не заметил мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение.
Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.
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28 мая 2021
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