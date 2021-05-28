Опочецкие социальные работники награждены почётными грамотами и благодарственными письмами

22:48, 28 мая 2021, ПАИ

Сегодня, 28 мая, состоялась рабочая поездка председателя Комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой и её заместителя Татьяны Николаевой в Опочецкий район. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В ходе рабочей поездки состоялась встреча с главой Опочецкого района Юрием Ильиным. Обсудили актуальные вопросы взаимодействия администрации района и учреждений социального обслуживания, расположенных на территории муниципалитета. Посетили территориальный отдел Опочецкого района, центр социального обслуживания, ГБУСО «Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В преддверии Дня социального работника сотрудники центра социального обслуживания, Болгатовского психоневрологического интерната и Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами