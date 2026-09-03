В Псковской области проверяют каждый сигнал о проблемах в семье – специалист органов опеки

13:26, 03 сентября 2026, ПАИ

Специалисты органов опеки в Псковской области выезжают на проверку по каждому поступившему сигналу о проблемах в семье, даже если обращение не содержит фамилии и адреса якобы проблемной семьи. Об этом рассказала начальник отдела опеки и попечительства регионального министерства социальной защиты Наталья Поленова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 3 сентября.

По словам Поленовой, как только поступает сигнал о проблеме в семье, она берётся на заметку. Специалисты оценивают критичность ситуации и определяют, какую помощь можно оказать. Если ситуация признаётся серьёзной, полиция составляет административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, который затем рассматривается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Особое внимание начальник отдела опеки и попечительства обратила на обращения от граждан, которые поступают без фамилии и адреса – например, с указанием только дома или двора, где проживает семья с несколькими детьми. «Специалисты органов опеки по каждому обращению выходят, находят эти семьи, общаются с ними, и решаются вопросы о том, необходима ли им наша поддержка или нет», – отметила Поленова.

По её словам, такие обращения от соседей часто оказываются беспочвенными, однако каждое из них подлежит обязательной проверке. «Мы проверяем каждую ситуацию и отслеживаем, насколько там требуется вмешательство субъектов профилактики для нормализации ситуации в семье, и предлагаем помощь, которую можем оказать для поддержки семьи», – добавила она.