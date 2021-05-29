Стало известно место отпевания режиссёра Леонида Изотова
Отпевание режиссера Леонида Изотова состоится в субботу, 29 мая, в 10:00 в храме Старое Вознесение, что рядом с планетарием (Советская 64а). Один из периодов жизни народного камерного Театра Слова был связан именно с этим памятником. Об этом сообщил клуб «Псковский Монмартр»
Как сообщил клуб, будет организован автобус до Белого Мха.
Ранее Псковское агентство информации сообщало, что 26 мая скончался режиссёр народного камерного «Театра Слова» Леонид Изотов.
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