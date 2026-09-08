ФАП в псковской деревне Зайцево возобновил работу с новым фельдшером
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возобновил работу в деревне Зайцево Псковского района сегодня, 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.
Приём ведёт новый фельдшер – Денис Смирнов, недавний выпускник Псковского медицинского колледжа. Сейчас он проходит стажировку под руководством наставника во врачебной амбулатории Писковичей. «В ближайшее время жители смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом», – отметили в министерстве.
Кроме того, для жителей организовали выездное обследование – уже в эту среду в деревню приедут специалисты Псковской межрайонной больницы. Это позволит пройти основные процедуры диспансеризации без поездки в город.
ФАП работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:00. Оценить качество работы или оставить предложения можно через QR-код на информационной табличке.
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