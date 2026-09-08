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Общество

26-летний пскович с долгами в 5 млн рублей лишился автомобиля посреди города

В Пскове судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд по выявлению автомобилистов с задолженностями. За время проверки под арест попали 24 автомобиля, еще четыре машины изъяли и отправили на специализированную стоянку, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.

Для поиска должников в транспортном потоке использовали мобильный комплекс «Дорожный пристав». Дополнительно сотрудники проверяли автомобили с помощью чат-бота, который позволяет оперативно получить информацию об исполнительных производствах и задолженностях.

Всего с помощью чат-бота проверили более 1700 автомобилей, еще около 1500 транспортных средств — с использованием комплекса «Дорожный пристав».

Одним из должников, на которого обратили внимание приставы, стал 26-летний житель Пскова. В отношении него возбуждено 14 исполнительных производств: 13 связаны с административными штрафами, еще одно — с налоговой задолженностью. Общая сумма долга составляет 4 млн 815 тысяч рублей.

Чтобы побудить мужчину исполнить требования исполнительных документов, приставы арестовали и изъяли его автомобиль. Машину погрузили на эвакуатор и доставили на специализированную стоянку.

Еще один автомобиль арестовали у мужчины, который длительное время не выплачивал алименты. Его задолженность перед ребенком превысила 1 млн рублей. В отношении должника также применили меры принудительного исполнения, включая арест и изъятие автомобиля.

Как отмечают судебные приставы, подобные рейды позволяют находить имущество должников непосредственно на дорогах и оперативно принимать предусмотренные законом меры.

Проверить наличие задолженности и оплатить ее можно заранее — через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России, портал Госуслуг или официальный сайт Госавтоинспекции. Информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД можно получить, указав госномер автомобиля и данные свидетельства о его регистрации.

Своевременная оплата задолженности позволяет избежать применения мер принудительного исполнения.

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