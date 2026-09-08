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Общество

Александр Котов: В Псковской области растёт число активистов, готовых к долгосрочному планированию

Активных людей в Псковской области становится всё больше и эта тенденция заметна на протяжении целого ряда лет, заявил председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«Территориальное общественное самоуправление, в которое вовлечены люди, позволяет стимулировать эту активность. Люди видят конкретный результат, сами являются участниками этого процесса и им интересно решить не только какую-то отдельную конкретную проблему, но и заниматься долгосрочным планированием», – отметил председатель регионального парламента.

Александр Котов привёл пример, что если раньше жители муниципальных образований реализовали отдельный проект ТОС, например благоустройство дворовой территории на сумму 300 тысяч рублей, то сейчас создаются и долгосрочные проекты, которые рассчитаны на несколько лет с привлечением разных инструментов и грантов по линии ТОС, инициативного бюджетирования, голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», разных федеральных программ. По словам спикера, если применять всё в комплексе, то можно добиться значимого результата.

«И такие примеры есть. И в Пыталовском районе и в Усвятском. Мы договорились с губернатором Михаилом Ведерниковым, что целесообразно на этом этапе провести обучающий семинар для глав муниципальных образований, где с ними поделятся передовыми практиками в этом направлении. Конечно, это потребует и дополнительного увеличения финансовых средств на эти цели, но мы к этому готовы, понимая, что это приводит к решению многих проблем и люди участвуют и бережно относятся к тому, что создаётся их руками», – заключил гость студии.

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