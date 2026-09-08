Александр Котов – о встречах с жителями региона: Живой разговор важнее, чем любое электронное обращение

16:19, 08 сентября 2026, ПАИ

Живой разговор с жителями Псковской области важнее, чем любое обращение с использованием электронных средств. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

«Когда с человеком разговариваешь, многое можно объяснить и многое услышать от тех, кто озвучивает проблемы. Это хорошая обратная связь между населением и властью, не пообщавшись лично многое может остаться незамеченным», – отметил он и добавил, что именно поэтому встречи проводятся с большой пользой как для граждан, так и для органов власти.

По словам Александра Котова, в этом смысле депутаты, которые принимают участие во встречах с жителями региона, выступают как связующее звено. Все вопросы систематизируют по степени того, насколько они важны, как много усилий придётся приложить для их выполнения. О наиболее системных проблемах информируют губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который и сам посещает муниципальные образования региона с рабочими визитами.

В заключение председатель регионального парламента обратил внимание, что органы власти реагируют на все обращения жителей независимо от способа получения – лично, через социальные сети, приёмные и так далее.

Ранее Александр Котов назвал темы, которые чаще всего волнуют жителей региона.