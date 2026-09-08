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Общество

В Себежском районе аграрии из России и Беларуси изучили опыт фермера Ивана Мельника

В КФХ Ивана Мельника в деревне Кицково Себежского района 8 сентября прошел семинар «Перспективы развития садоводческой отрасли на территории Псковской области». Хозяйство посетили представители аграрной отрасли из России и Беларуси, чтобы на практике познакомиться с технологиями выращивания плодовых культур. Об этом сообщает газета «Призыв».

  • Аграрии из России и Беларуси приехали в Себежский район за опытом садоводства
    Фото: Газета «Призыв»
  • Аграрии из России и Беларуси приехали в Себежский район за опытом садоводства
    Фото: Газета «Призыв»
  • Аграрии из России и Беларуси приехали в Себежский район за опытом садоводства
    Фото: Газета «Призыв»

Участникам показали, как закладываются яблоневые сады, подготавливается почва и подбираются сорта. Отдельно специалисты обсудили особенности выращивания яблок и груш в условиях Псковской области. В программе также были уборка урожая, знакомство с сельскохозяйственной техникой и современными технологиями хранения фруктов.

«Основная цель мероприятия - учеба. На примере нашего хозяйства мы покажем, как происходит закладка яблоневого сада, разработка почвы под посадку, познакомим с сортами яблок и груш, которые растут в Псковской области и дают эффективный урожай. Также покажем новые хранилища», - рассказал глава КФХ Иван Мельник.

Одной из площадок семинара стал сад в деревне Дорбыши, заложенный в 2015 году. Здесь гости смогли увидеть уборку яблок. В хозяйстве выращивают около 100 сортов яблонь.

Затем участники осмотрели построенное в 2025 году трехкамерное хранилище вместимостью до тысячи тонн яблок. В здании работают упаковочный зал и холодильное оборудование. Хранилище позволяет сохранять урожай до шести месяцев.

Проект реализовали при грантовой поддержке правительства Псковской области в рамках конкурсного отбора по развитию семейной фермы. Регион выделил на строительство 10 млн рублей, еще 40% средств хозяйство вложило самостоятельно.

Отдельно участникам показали упаковочную линию. Она позволила облегчить труд работников хозяйства, однако в сезон приходится привлекать дополнительных сотрудников из-за большого объема работ.

Еще одной площадкой стала деревня Мостище. Здесь гости познакомились с новым садом, заложенным в этом году, и обсудили подготовку почвы к посадкам.

В семинаре приняли участие специалисты сельскохозяйственной отрасли, представители компаний, занимающихся переработкой фруктов и овощей, производством средств защиты растений и листового питания. Среди участников - представители Псковской, Новгородской и Московской областей, а также коллеги из Беларуси.

На встрече также выступили заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Шмелев и заместитель главы Себежского муниципального округа Лариса Ярошевская. Среди гостей была ректор Калужского филиала Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Галина Полонская.

Для гостей подготовили не только профессиональную программу. В фойе сельского клуба в Кицково представили новый урожай яблок и винограда из хозяйства Ивана Мельника, а также тематическую литературу и агрономические сувениры.

Сейчас КФХ Мельника реализует четыре проекта в Калужской области, работает над проектом в Воронежской области и готовится начать еще один в Смоленской. Встреча в Себежском районе стала площадкой для обмена опытом и обсуждения дальнейшего развития садоводства.

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