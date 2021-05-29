Подавать к столу кашу советует сегодня народный календарь

09:00, 29 мая 2021, ПАИ

29 мая русская православная церковь чтит в этот день память Преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан, пишет calend.ru.

В 14 лет Феодор тайно ушёл из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с добротой принял пришедшего отрока и оставил в своей обители, где Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах.

После смерти Пахомия святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений.

В народе Феодора прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. В этот день на стол было принято подавать кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.