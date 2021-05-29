32,4 тысячи жителей Псковской области выздоровели после коронавируса

10:00, 29 мая 2021, ПАИ

32 466 жителей Псковской области выздоровели после коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки в регионе выявили 35 новых случаев заражения, 80 человек выздоровели. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 37 751 человек. Жертвами коронавируса стали 404 человека.