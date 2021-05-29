Более 384 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

17:59, 29 мая 2021, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки провели 1090 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 384 105. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрирован 37 751 случай заражения коронавирусом, 32 466 пациентов выздоровело, 404 человека умерло.