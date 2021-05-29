Более 384 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
В Псковской области за минувшие сутки провели 1090 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 384 105. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Всего в Псковской области зарегистрирован 37 751 случай заражения коронавирусом, 32 466 пациентов выздоровело, 404 человека умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 мая 2021
Усвятские школьники изучали устройство и принципы работы беспилотных летательных аппаратов
29 мая 2021
Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря