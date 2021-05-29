Кулинарный мастер-класс провели для псковских детей и подростков, оставшихся без попечения родителей

11:37, 29 мая 2021, ПАИ

В Пскове в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» прошел кулинарный мастер-класс. Урок провели для воспитанников Центра реабилитации детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе УМВД по Пскову.

В преддверии Международного дня защиты детей полицейские, представители общественного совета при УМВД России по Пскову и руководство Псковского кооперативного техникума организовали для ребят мастер-класс по приготовлению любимых блюд. Воспитанники постарше готовили пиццу, а малыши расписывали пряники.

Для юных кулинаров организовали чаепитие с фруктами и пирогами приготовленными профессионалами. А потом они угостили друг друга блюдами, приготовленными собственными руками.

Общественники, работники и студенты техникума поиграли с детьми в забавные «отгадайки» и пожелали им прекрасного летнего отдыха, здоровья и успешной учебы в следующем учебном году.