Акт проверки закупки по поставке мебели для музыкальной школы в Пскове признали законным

10:53, 29 мая 2021, ПАИ

Суд второй инстанции признал законным акт проверки Псковского УФАС закупки по поставке мебели для псковской музыкальной школы, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее арбитражный суд Псковской области принял решение об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Таким образом, закупленная мебель должна быть возвращена «Формозе-ИТ», а компания обязана вернуть деньги в бюджет.

В конце 2020 года регион получил 200 млн рублей из резервного фонда Правительства России на развитие музыкальных школ. 60 млн рублей направили на детскую музыкальную школу имени М. П. Мусоргского в Великих Луках, а 140 млн рублей – на музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове (из них 104 млн рублей – на капитальный ремонт учреждения, а 35,7 млн – на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала).

Для псковской музыкальной школы были приобретены стулья по 100 тысяч рублей за штуку и столы по 300 тысяч, а также другая дорогая мебель. Общая сумма контракта составила более 13 млн рублей.