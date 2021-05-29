Боеприпас времён войны обезвредили в Псковском районе
В населенном пункте Кирово Псковского района взрывотехники Росгвардии обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Боеприпас обнаружили местные жители. На место выехала группа разминирования псковского ОМОН. Взрывотехники обследовали предмет и установили, что перед ними гранта РГ-42 со следами коррозии. Он содержал взрывчатое вещество и представлял опасность для окружающих.
Специалисты Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом.
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