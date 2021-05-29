Сегодня выйдет в эфир третий выпуск программы «Псковская сводка»

12:22, 29 мая 2021, ПАИ

Сегодня выйдет в эфир третий выпуск программы «Псковская сводка». В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ДТП и других ЧП, произошедших на территории Псковской области за минувшую неделю.

Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00, 29 мая.

Выпуски проекта можно будет увидеть на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в Вконтакте и Telegram-канале «Псковская сводка».