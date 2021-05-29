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Общество

Пропавшего два года назад великолучанина продолжает искать полиция

Великолукская полиция продолжает розыск 32-летнего Евгения Степанова. Его местонахождение неизвестно с 4 августа 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло- русые короткие, глаза светло-серые. Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по Великим Лукам) или 02.

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