Две иномарки столкнулись в Псковском районе

12:54, 29 мая 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















В Псковском районе водитель Renault Logan пошел на обгон и улетел в кювет, передает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 29 мая на 215-м км автодороги Новгород-Псков. По предварительной информации, автомобиль Daewoo Matiz остановился для совершения поворота на садоводство «Гнильно». Водитель автомашины Renaut logan пошел на обгон и совершил столкновение Daewoo Matiz.

В результате ДТП Renaut улетел в кювет, Daewoo опрокинулся на дороге. Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась.

На месте происшествия работаю врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС и аварийно-спасательная служба.