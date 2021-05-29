Две иномарки столкнулись в Псковском районе
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
В Псковском районе водитель Renault Logan пошел на обгон и улетел в кювет, передает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 29 мая на 215-м км автодороги Новгород-Псков. По предварительной информации, автомобиль Daewoo Matiz остановился для совершения поворота на садоводство «Гнильно». Водитель автомашины Renaut logan пошел на обгон и совершил столкновение Daewoo Matiz.
В результате ДТП Renaut улетел в кювет, Daewoo опрокинулся на дороге. Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась.
На месте происшествия работаю врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС и аварийно-спасательная служба.
Комментарии: 0 Обсудить >>>