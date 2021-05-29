Новый штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме

13:39, 29 мая 2021, ПАИ

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса, который имеет характеристики существующих британского и индийского штаммов, сообщает РИА Новости.

Гибридный штамм более заразен и легко передаётся по воздуху. Из-за его появления во Вьетнаме выросло число новых случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным, зарегистрировали 6 356 заболевших.

Используя слово «штамм», ученые подразумевают ветвь, которая одной или несколькими мутациями отличается от изначального. Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться.

Если штамм коронавируса отличается повышенной заразностью и более тяжелым течением болезни, то ВОЗ переводит его в категорию «предмет озабоченности».

Пока в эту категорию вошли штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.