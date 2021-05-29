Вокзал для поездов дальнего следования открылся в Москве

15:07, 29 мая 2021, ПАИ

29 мая в Москве открылся новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования. На церемонии присутствовали мэр города Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, пишет газета «Известия».

Собянин отметил, что в Москве впервые за стол лет открылся новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метро «Черкизовская» и Московское центральное кольцо (МЦК).

Транспортно-пересадочный узел даёт дополнительные возможности и разгружает центр города.

Белозеров подчеркнул, что открытие нового вокзала говорит о меняющейся Москве, которая становится удобнее для жителей.

Новый вокзал оборудован всем необходимым для маломобильных граждан. Сам вокзал также имеет специальные приспособления для ароматизации воздуха.