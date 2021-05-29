«Псковская сводка» - Выпуск 3

17:03, 29 мая 2021, ПАИ

Третий выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 29 мая, в 17:00.

Выпуски проекта можно будет увидеть еженедельно, в субботу на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

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