ФОТОФАКТ: Борщевик заполонил ещё один парк в Пскове
В Пскове в парке Строителей борщевик растет прямо вдоль пешеходных дорожек и возле скамеек, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Местные жители пожаловались на опасное растение, которое растет в большом количестве не только под ногами, но и над головами отдыхающих горожан и гостей Пскова.
«Когда сидишь на лавочке, у тебя над головой нависает борщевик», - отметили псковичи.
На прошлой неделе псковичка пожаловалась губернатору на борщевик, который растет в парке на Труда прямо на недавно засеянном газоне.
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