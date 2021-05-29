ФОТОФАКТ: Борщевик заполонил ещё один парк в Пскове

17:00, 29 мая 2021, ПАИ

В Пскове в парке Строителей борщевик растет прямо вдоль пешеходных дорожек и возле скамеек, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Местные жители пожаловались на опасное растение, которое растет в большом количестве не только под ногами, но и над головами отдыхающих горожан и гостей Пскова.

«Когда сидишь на лавочке, у тебя над головой нависает борщевик», - отметили псковичи.

На прошлой неделе псковичка пожаловалась губернатору на борщевик, который растет в парке на Труда прямо на недавно засеянном газоне.