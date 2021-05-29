Открытый урок прошёл в детской театральной мастерской «Гвозди» в Пскове

17:23, 29 мая 2021, ПАИ

В Пскове в детской театральной мастерской «Гвозди» при Псковском театре драмы прошёл открытый урок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Студийцы показали, чему они научились на занятиях. Обе группы, младшая и старшая, продемонстрировали элементы упражнений по сценической речи, пластике и актерскому мастерству. Для некоторых ребят это был первый опыт выступления перед зрителями.

«Главный результат, над которым мы работали, – это их развитие», – отметил художественный руководитель студии Александр Суховский, добавив, что за время работы дети сделали серьезные шаги вперед.

Детская театральная мастерская «Гвозди» приглашает подростков от 12 лет и взрослых на краткосрочные курсы по сценической речи.

Занятия направлены на развитие навыков правильного владения дыханием, голосом, дикцией и тренировку артикуляционного аппарата. Театральные педагоги помогут освободиться от мышечных зажимов и освоить элементы словесного действия. Уроки будут проходить два раза в неделю по вторникам и четвергам с 3 по 29 июня.

Задать дополнительные вопросы о работе студии можно по телефону: 8911-395-77-63 (Марина Николаева).